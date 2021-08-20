有「最美性學博士」封號的美女許藍方日前身陷不倫風波，雖然否認自己是小三，但醫師夫婦聯合發聲明承認有外遇一事，讓整件事更顯得撲朔迷離；許藍方在閃電請辭《57健康同學會》後，今（20）日一早預告將開直播解答性問題，晚間9點直播中向支持自己的粉絲致謝外，提到最近心情竟落淚且頻頻拭淚，讓眾人看了超不捨。

許藍方今早預告直播解答性問題，晚間9點準時在臉書開直播，她簡單紮起頭髮戴著眼鏡，整個人看起來不像以往有精神，在打招呼後為了最近事件向粉絲致歉，「這段時間讓關心我的朋友擔心了，很抱歉，我相信大家都不好受」，她也報告目前狀況，已全權交由律師處理，她不好多說，除了致歉外也感謝大家的支持。

許藍方在直播中突然哭了，更頻頻拭淚。(圖/ 摘自許藍方博士Dr.Gracie臉書)

但萬萬沒想到，許藍方說著說著就哭了，還一邊拭淚一邊說出心裡話，「事情發生後，你會看見很多原本你看不見的事情，很謝謝你們支持還有鼓勵，很謝謝，現在希望自己的情緒趕快平復，像現在就是不好的示範（意旨鏡頭前淚崩）」；許藍方也希望自己能找回原本的狀態，回到初心、回到工作、分享討論和我們生活有關的健康性知識。

許藍方一早在臉書預告，會解答粉絲好奇的3個性問題，分別是「為什麼戴套還是會懷孕？」、「射精時會呈現黃白色或是有果凍狀是正常的嗎？」、「跟女友第二次發生關係後才發現她是暴力狂，我該怎麼辦？跟歐美情色片那種女生差不多」。