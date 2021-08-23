自5月中全台進入三級警戒，大家生活型態全面改變，各式各樣的壓力襲來，讓身體肌肉和心靈都感到疲累，大家更需要紓緩壓力的管道。隨著疫情趨緩，各大美容SPA中心終於開始陸續恢復服務，REVIVE、克蘭詩、歐舒丹推出的身體課程藉由專業按摩手法，讓身心靈徹底放鬆，達到深層舒壓的目的。

▍1.REVIVE養膚SPA概念店

REVIVE是悠美診所集團今年全新成立的養膚SPA概念店，靠著長年累積的皮膚醫學診所經驗，更能體會現代人對於敏感肌的注重，不再只是利用破壞性的雷射肌膚重建，悠美提供另一條既能保持美麗又能達到舒壓的新選擇「輕雷射膚新概念」，以專業皮膚醫學專科當基礎，達到降敏保養、SPA舒壓的目標。

REVIVE SPA概念店的單人房讓人可以徹底放鬆。（圖／品牌提供）

REVIVE最推薦的是「舞動奇肌」課程，以22Hz的頻率，喚醒了沉睡肌肉，搭配按摩手技，促進身體循環，消除身體的負擔感，完美舞出曼妙放鬆的曲線。想讓臉部肌膚狀況更升級，則推薦「天使美肌」課程，搭配Eve lom膚質建構，養出關掉濾鏡的天使系自然好膚質。

「舞動奇肌」課程使用Elemis肌肉深層舒緩系列產品。（圖／品牌提供）

「天使美肌」課程使用EVE LOM系列產品。（圖／品牌提供）

▍2.克蘭詩SKIN SPA美妍中心

克蘭詩SPA美妍中心針對特定肌膚問題，推出客製化專業療程，包含8種臉部護理、5種身體護理，以及以講求深層釋放壓力的4種「身心靈放鬆療程」，共17款肌膚護理療程。

克蘭詩SPA美妍獨家使用克蘭詩專業高效濃縮配方的產品，讓肌膚的美麗不僅來自感受，更是事實。（圖／品牌提供）

所有的臉部與身體療程，都依據顧客個人需求推薦選擇療程與產品、調整按摩動作與力度，完全客製化打造以達到最佳功效；每一款療程都完全不使用任何儀器，而是仰賴獨家法式按摩手技，因此每一位克蘭詩美療師都經過業界一流的嚴格訓練，並且持續進修，以確保所有顧客都可以享受最到位的客製化服務。

克蘭詩SPA美妍根據個人肌膚需求量身施行合適的按摩手法，推薦療程與產品。（圖／品牌提供）

▍3.Spa L’OCCITANE

Spa L’OCCITANE為體恤大家於疫情期間無法出門徹底舒壓，特別推出期間限定「60分鐘身體療程」與局部療程加值優惠，盼能在美療師的專業技法下，讓顧客身心靈獲得全面放鬆。

Spa L'OCCITANE 美妍美體中心的環境讓人十分放鬆。（圖／品牌提供）

60分鐘的「舒心減壓護理」是新客限定課程，開始前先進行精華油嗅吸，舒緩緊張情緒，接著以經典身體按摩手法搭配草本活力潤膚按摩油，背部採瑞典式按摩以手臂畫圓方式，能為緊繃背部帶來釋壓效果，腿部以引流手法能改善疲勞沉重感，療程結束後讓您感到全身肌肉獲得完整，恢復精神與活力。凡購買身體主療程，可以享有期間限定優惠價，加值任一局部療程，喜愛身體SPA舒壓的人一定不能錯過。