阿富汗一夕變天，「衛報」報導，英國首相強生與外交大臣拉布竟在明知塔利班即將攻入喀布爾的時機點仍在休假，拉布更是神隱失聯超過1週，所有事情甩鍋下屬，面臨下台呼聲。

塔利班14日兵臨阿富汗首都喀布爾（Kabul）城下，報導指出，儘管各界都在警告，喀布爾可能會在幾小時內淪陷，但強生（Boris Johnson）卻選擇跑去度假，遭批評「怠忽職守」。

媒體16日揭露，阿富汗情勢危急之際，英國首相與外相竟然同時在休假。

強生去了索麥塞郡（Somerset），拉布（Dominic Raab）跑得更遠，去了希臘克里特島（Crete），而且是前一週抵達，直到15日喀布爾淪陷前幾小時才返回崗位。

拉布實際上消失超過1星期，把幾乎所有職責都委派給下屬，現在面臨越來越高的辭職壓力，甚至連同黨議員也不相挺。

英國外交部並沒有否認，拉布13日人在克里特島，確實叫一名次長打電話給阿富汗外長阿特瑪（Mohammad Hanif Atmar），協助安排撤離前英軍翻譯員。

政府消息人士證實，當時拉布已經度假1星期，外交部官員建議拉布致電阿特瑪，得到的回覆是拉布沒空，要求次長高史密斯（Zac Goldsmith）替他打這通電話。

由於高史密斯和阿特瑪的職位不對等，事情於是被推遲一天。「衛報」報導，這通電話最後根本沒打。

消息人士告訴「衛報」，拉布有超過一星期「基本上拒絕任何聯絡」，指示「所有事情都去找高史密斯」。他們說，拉布幕僚還告訴官員，要讓正在度假的老闆看東西，「門檻可是相當高」。

在野黨工黨、自民黨和蘇格蘭民族黨（SNP）都要求，如果拉布自己不辭職，強生必須開鍘。

部分保守黨議員私下也同意拉布應該走人，一人告訴「衛報」，拉布的處境很「站不住腳」。