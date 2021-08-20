智庫學者19日指出，本就只能在美國支援下勉強維持運作的阿富汗空軍機隊，在軍方人員逃亡、美軍和承包商抽手之後，即便遭塔利班大量繳獲，也難以發揮作用。不過原本因美俄關係不佳而有意汰換的俄製機種，反而將有望成為塔利班空軍的主力。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）表示，阿富汗空軍曾擁有約200架固定翼機和直升機，包括A-29超級大嘴鳥（Super Tucano）、西斯納（Cessna）AC-208等輕型攻擊機，C-130H、Cessna 208、皮拉塔斯（Pilatus）PC-12NG等各式運輸機，以及MD 530F、UH-60A、UH-1H等美製直升機和Mi-8、Mi-17、Mi-24等俄製直昇機。多是結構較簡單或機齡較久的飛機。

這些飛機有不少被塔利班繳獲，不過美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員、曾在美國空軍服役25年的退役上校魏納柏（John Venable）指出，這是一支「殘破不堪」的機隊，因為阿富汗空軍十分依賴美國承包商提供的後勤協助，在美方人員開始撤離後，AC-208和UH-60A的妥善率大幅下滑，從4月的77%直接掉到6月的30%。

且在喀布爾即將淪陷時，已有約25%空軍人員逃出阿富汗，烏茲別克官員確認有近600人搭乘46架飛機逃往該國，「路透社」則稱載有逾百人的多架飛機飛往塔吉克。在缺乏人員、零件與承包商支援下，魏納柏認為，特別是A-29、UH-60A等機型，將「幾乎無法飛行」，結構較簡單的Cessna 208則可能有部分仍能運作。

不過阿富汗空軍近年之所以轉用美製直昇機，主因是美國支持的政府與俄羅斯發生外交問題，導致難以採購零件；在塔利班上台後，數十架Mi-8和Mi-17直升機將有望成為新生阿富汗空軍的主力機種。