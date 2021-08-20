有網友貼出剛拿到的通知單，上面寫著瑞豐夜市將在8月31日停業。(圖／爆廢公社)

距離解封還不滿一個月，高雄瑞豐夜市卻驚傳熄燈，一張紅色公告單瘋傳，引發當地人熱議，更有網友貼出剛拿到手的通知單，無奈表示「瑞豐夜市88」，從通知單上可看到，瑞豐夜市即將在本月底熄燈。

網友在臉書《爆廢公社》PO出公告單，上面寫著受到新冠疫情影響，病毒不斷變異，恢復榮景之日無法預期，將於8月31日後終止營運，公告中也呼籲告攤商提早打包生財器具，淨空攤位，若無法處理將以廢棄物處置。

該訊息也迅速發酵，在LINE群組與各大社團瘋傳，不少人看到後嚇壞，質問消息是否為真。瑞豐夜市稍早則在臉書中PO文，證實目前的確出了些問題，表示未來會恢復營業，等待各場主商討並取得平衡點，希望大家不必驚慌，繼續支持。

對此瑞豐夜巿業務經理陳秝敏澄清，是有內部場主不再經營，但已有人會再繼續接，只是夜巿內部的股份等結構調整，因此整體對外的營運不受影響，瑞豐夜巿還是會繼續營業。高巿府經發局20日深夜回應，已向瑞豐夜市管委會表達需維護攤商權益，並會盡力提供必要的協助。

事實上，這已經不是第一次瑞豐夜市傳出停業危機，早在6月多時，就有不少股東承受不住疫情爆發損失，決定抽手，預定7月底熄燈，後來危機得以解除，但如今再度傳出停業公告，也讓不少網友相當憂心。