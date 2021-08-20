台南市府20日清晨接獲通報，七股區六成排水下山安檢站前產業道路發生裂縫，台南市長黃偉哲第一時間指示市府水利局進行緊急搶修，並指派副祕書長邱忠川、市府水利局、區公所及里長現地勘查，且即派遣搶修搶險廠商進場，預計於8月25日前完成搶修及路面修補工作。

市府清晨接獲通報立即到達現場勘查，發現六成排水左岸防汛道路出現裂縫及沉陷落差，裂縫長度約226公尺，最大寬度約7公分，沉陷落差最大達25公分。

為緊急穩定護岸，市府水利局將針對嚴重損壞段115公尺打設鋼板樁，並設置警示標誌限制重車通行，以避免災損持續擴大。

水利局表示，該處護岸位屬感潮段，現況護岸結構未有明顯下陷及斷裂，主要係長期受潮汐滲流影響，造成背填土掏空沉陷，副祕書長邱忠川指示除了緊急搶修處置，另需針對護岸高度、穩定性派遣專業顧問公司全面系統性檢討評估，並向中央爭取治水防洪預算，為市民提供防洪及通行安全兼具之地區排水。