美軍倉促撤離阿富汗，讓塔利班重新掌權。美國總統拜登形象大受影響，美國最新民調顯示，美國總統拜登支持度從53%跌到46%，創下上任後民調最低點。針對拜登表態護台，前民進黨立委郭正亮表示，美軍撤離導致阿富汗政權落入塔利班手裡，美國總統拜登的民調立即從53％跌到46％，因此拜登急著要打台灣牌，目的是要轉移焦點。

美國總統拜登18日接受美國廣播公司新聞網（ABC）訪問時表示，美國對NATO有「第五條款（Article Five）」的集體防衛承諾，若任何人入侵或對北大西洋公約組織採取行動，美國會做出回應，對台灣、日本、南韓做法也一樣。

郭正亮20日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，美國總統拜登昨天突然扯到集體防衛承諾，是因為他急著要打台灣牌，美國當然希望中國大陸反應激烈一點，這樣子議題就可以回到亞洲，在阿富汗的議題上，就可以緩和一下，也就是在轉移焦點。

郭正亮接著表示，因為這幾天，拜登不斷在提台灣議題，不只是他，也包括美國國安顧問蘇利文，蘇利文突然再提台灣議題，就是急著要跳出阿富汗議題，因為這個議題對他們非常不利，而且共和黨可能會提究責，針對決策過程，以及美軍撤離阿富汗當天，拜登為什麼會在大衛營等等。

郭正亮指出，美國從阿富汗撤離後，拜登的民調已經反應出來了，他從53％跌到46％，所以他當然不想再搞阿富汗這個議題，想直接脫離對他不利的議題戰場，因為拜登本來說，他們之所以要離開阿富汗，就是要回到太平洋，郭正亮認為，美國如果想把中國大陸惹怒，中國大陸若激烈反應，就中了它的計。