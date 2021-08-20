「最美博士」許藍方近日深陷與已婚醫師學長不倫戀，更被外貌不輸她的正宮指控手中握有她與老公出軌證據，還有許藍方非常完整的私密照，對此許藍方始終否認不倫戀，稍早更在臉書開直播，談及這段時間粉絲的支持忍不住哽咽落淚，很抱歉讓關心她的人擔心了。

許藍方捲不倫戀風波，神隱長達10天終於選擇在直播中現身，談起近日風波更是忍不住難過落淚，「這段時間……讓關心我的朋友們擔心了，很不好意思很抱歉，我相信大家都不好受，但是因為現在事情已經交給律師處理，所以我不方便多說一些什麼，那現在我只想跟關心我的朋友們、還有你們、還有我的家人、好朋友們，跟受到影響的人說聲抱歉讓你們擔心了。」

許藍方這段落淚直播影片曝光僅1個多小時，已吸引超過35萬人觀看，影片下方粉絲留言更是一則比一則還暖心，紛紛為她加油打氣，「想哭就盡情哭，哭後就好……我們一直在」、「博士加油，遇到事情才能看清一些人，因禍得福，會更堅強的」。

但也有網友揪出許藍方直播影片藏2心機，戴著眼睛加上素顏的打扮，質疑她刻意營造楚楚可憐的受害者形象，企圖博取外界同情，不客氣地留言吐槽「真不知道在哭什麼，元配才想哭吧！不是酸她，這是事實」、「一副眼鏡又素顏的臉，就是要避免大家胡思亂想」、「哭點是什麼？覺得委屈？原配才是那個更有資格哭的人吧？因為她更委屈」。