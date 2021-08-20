長榮今（20日）舉辦實體法說會，總經理謝惠全對海運後市樂觀看待，且高運價將暢旺至2022年中，而就獲利表現而言，長榮上半年EPS為15.03元，EBITDA利潤率為57.65％，上半年毛利率為53.39％，比台積電上半年毛利率51.19%還高，網友眼見獲利表現如此亮眼，不禁感嘆「股價委屈了」。

全球Delta疫情不見趨緩，塞港事件層出不窮，推升國際運價走高，航運族群股價從去年底一路堅挺，只不過近期觸礁遇亂流，貨櫃三雄從7月開始，股價狂洩幾近腰斬，萬海跌破3字頭，陽明、長榮跌破2字頭。

儘管航運股疲軟不堪，基本面卻絲毫未變，塞港問題仍在、需求也依舊高漲，長榮總經理謝惠全法說會上表示，傳統上第四季為淡季，但受疫情影響，或許並不會像以前一樣，世事難料，第四季不悲觀，只要有人染疫，就會衍生出塞港問題，恢復海運秩序的前提，就要看病毒是否控制得宜。

長榮上半年受惠海運運價飆漲，Q1和Q2均繳出強勁的營收和獲利表現，上半年稅後純益781.41億元，每股盈餘高達15.03元，且連續2季毛利率超過50%，上半年毛利率達53.39%，比台積電上半年毛利率51.19%還高。

消息傳到PTT股板，底下網友紛紛為長榮股價抱屈，「看著超好的財報，結果股價跌爛」、「股價連人家的一半都沒有」、「股價委屈了」、「股價上不去」、「這個是事實但股價真的不好」、「利多不漲」、「這次真的要衝200了」、「阿榮委屈了」、「太強了啦，下禮拜準備大爆噴」。