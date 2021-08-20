Delta病毒在美國佛州等疫苗接種率偏低的地區延燒，過去7日平均確診死亡人數已經升至809 人，較前2周均線上升97%，回到今年4月初以來高點，由於日前才剛公布FOMC在7月的會議紀要，如果經濟發展如他們預期，今年開始放緩購債是合適的，等同是釋放縮減購債(Taper)的訊號。然而，隨著多家科技巨頭延緩員工回到辦公室的政策，保持應派言論的達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan卻改口稱貨幣政策有機會保持寬鬆。

據外媒報導，Robert Kaplan是最早提出應派言論的美國聯準會(Fed)官員，並多次提及Fed應該早點縮減寬鬆貨幣政策，讓市場資金盡快恢復正常水位，上周三(11日)還表明Fed將在9月宣布縮減購債計畫，10月開始執行。

隨著FOMC會議紀要出爐，內容指出美國經濟已經達到通膨目標，就業市場雖接近令人滿意的程度，但仍不及升息前的實質進展，至於一些Fed官員則是傾向在2022年初才進行縮減購債，並強調縮減購債，並不代表升息腳步近了。

不過，Robert Kaplan在本周五(20日)卻改口，Delta 疫情擴散很快，他正在密切關注 Delta疫情對美國經濟的任何影響，如果導致經濟復甦大幅放緩，他可能會調整自己的貨幣政策觀點。美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁Neel Kashkari也表示，若疫情衝擊就業市場復甦腳步，那他也會考慮Taper的實施時間是否延後一些。

然而，Fed主席鮑爾雖一再堅稱要等到經濟復甦與就業數據回到疫情前水準才會行動，但Forexlive 分析師 Adam Buttont點出，鮑爾與其他Fed官員反而認為Delta疫情不會影響經濟復甦到嚴重破壞的程度，市場也在關注下周的傑克森洞央行年會對於經濟展望談話，預料屆時會有更多Taper細節公布。