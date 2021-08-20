美國總統拜登口中將台灣還有韓國、日本、北約並列，確實難得一見，也難怪綠營側翼吹上天，不過我們並不該過於高興，天真的以為台灣跟韓、日、北約在美國心中的地位同等重要。

回歸到基本實務面，美國和韓國之間有《美韓共同防禦條約》，美韓任何一方在亞太地區受到攻擊，另一方都給予軍事援助；美國和日本之間有《美日安保條約》，雙方同意需共同承擔維持和發展抵抗軍事攻擊能力的義務，若是在日本管制的領土上受到軍事攻擊雙方將相互協助；美國身為北大西洋公約組織的一員，根據公約第5條規定，一旦確認成員國受到攻擊，其他成員國將作出即時反應。

換言之，美國和韓國、日本、北約之間可是「白紙黑字」明確規範的軍事同盟關係，美國在韓國、日本與德國、義大利等北約成員國境內都有駐軍，並且有常態性的聯合軍演，反觀台灣與美國現今的軍事交流僅限於軍購以及美軍的協訓。

台灣只有《台灣關係法》與《六項保證》，其中涉及安全的部分僅包括美國會對任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉表達嚴重關切，美國會提供防禦性武器給台灣人民，維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。美國充其量只是會協助台灣加強加強自我防衛，或是以自身的武力威嚇中國大陸，但是要期待美國人為了台灣上戰場恐怕是過於一廂情願的想法。

退一步而言，就算回到有《中美共同防禦條約》的年代，美軍依舊未曾為了中華民國親赴戰場最前線。八二三砲戰爆發之後，國軍也是先經過慘痛的犧牲，才等到了第七艦隊護航國軍運補船以及美援的八吋砲，整場戰事從頭到尾美國都沒有對著解放軍開出一槍一砲。

拜登說台灣若遭到入侵，美國會回應，但是美國到底會有怎樣的回應又沒說清楚；川普也說過若台灣被侵略，中國知道他會怎麼做，這句話就更玄了，中國說不定都不知道川普會怎麼做，而我們還要再去推敲中國到底知不知道川普會怎麼做。

這兩位總統一位民主黨、一位共和黨，一樣都對中國強硬，但是都不肯把話說死，反倒是美中台關係之間最渺小的一方，迫不及待要大家打開天窗說亮話。

台灣身為圍堵中國的一員，近年來對美國的重要性確實有所提升，但要是自我膨漲為軍事同盟等級，恐怕是過度自信了。