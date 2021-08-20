資深導演李行19日晚間病逝，享耆壽91歲。女兒李顯順20日晚間難過地發文表示「我心愛的爸爸，最寵愛我的爸爸，因心肺衰竭撒手人寰，離開了我們」。接著提到，經過1個晚上的忙碌，安排好了後事，把李行的大體送去殯儀舘，回到家已經快要3點，「靜下來後突然覺得一切都這麼不真實，因為我一直以為這麼堅強又這麼愛我媽媽的爸爸是不會先媽媽而去的，這一定是他的遺憾」。

李顯順也透露這陣子照顧父親的狀況，「自從爸爸因心臟瓣膜老化，導致食慾不佳，身體狀況日漸衰落，我每天最大的挑戰就是他的飲食問題；他非常不合作，拒絕吃喝，像小孩一樣討價還價，真讓我心力交瘁，情急之下我也會『嚴加管教』，但是最後總是在他一句『我的乖女兒，辛苦妳了』，我們父女抱頭痛哭而收場」。並再度哽咽喊「爸爸就是每天如此而日漸消瘦，終於在8月16日清晨，因血氧含量太低而送醫急救，其中雖有好轉跡象，但也只是暫時的延緩，最後還是無力回天，駕鶴西去，留下我對他永遠的追思」。

另外，李行擔任電影監製的姪女李耀華也憶起10多年前的某次訪問，「應該也是唯一一次我跟三伯好好坐下來聊電影，其實都是我聽他說。儘管又過了十年，我的成績還是不及他的十分之一，各方面都差太遠，永遠都到不了，只想讓他放心，我還是會站在這裏，跟很多朋友一起，繼續拍下去」。

最後向在天堂的李行喊話：「三伯謝謝您，因為您的成就，讓爸媽放心我走這一行，因為您的提攜，讓我這個非本科系又不是基層做起的當時的年輕人，能夠在電影圈得到第一份工作。三伯再見，我會永遠懷念不管我們小輩長多大了，您見到我們就是用姆指跟食指掐我們臉頰的熱情與手勁。」