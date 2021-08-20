美國總統拜登表示，美國對北大西洋公約組織（NATO）有「第五條款（Article Five）」的集體防衛承諾，若任何人入侵或對北大西洋公約組織採取行動，美國會做出回應，對台灣、日本、南韓做法也一樣。 美國官員則強調，對台政策沒有改變。前民進黨立委沈富雄坦言，拜登對台政策講法模糊，他其實不是很在意，因為這一天並不會到來。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，美國對台灣安全的保證，沒有什麼新意。因為阿富汗變天這一幕，毫無疑問地，在台灣引起很多不一樣的想法，大家會說這是不是兔死狐悲我們是不是也會走上同樣的命運，拜登在匆忙之中，被逼要表態，他主要是講北大西洋公約國的會員國，除了帶進日本，也帶進台灣。

沈富雄表示，拜登說當台灣被侵略的時候，一定會反應，但到底是反應什麼？或是到什麼程度、要多快來反應、甚至介入到什麼程度？他是模糊以對。光是拜登的模糊以對，美國國務院就緊張了，趕快回應政策沒變，就跟原來的一樣。所以這件事到頭來還是原地踏步。

針對拜登稱若任何人入侵或對北大西洋公約組織採取行動，美國會做出回應，沈富雄坦言，美國在那種情況下，會介入到什麼程度，他其實不是很在意，因為這一天並不會到來，但是拜登一定要這樣講，還要講得模糊，讓台灣多少不會對他失望。