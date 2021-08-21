俗話說「女怕嫁錯郎」，星座運勢網站「星座上上簽」點名，白羊座、雙魚座、摩羯座、雙子座的女人擇偶眼光最差，很容易被渣男玩弄，感情之路總是不順，唯有痛定思痛，每次交往前經過仔細的觀察和考慮，才能避開爛桃花，享受甜蜜的愛情。

▍1.白羊座

白羊女性格單純，擇偶時總是憑著直覺，看順眼了就喜歡對方，從不去仔細考慮對方是不是真的適合自己，因此她們很容易被會打扮的帥哥吸引，就算對方沒錢、脾氣差，白羊女也覺得無所謂，甚至願意掏錢包養對方，不過只要出現更帥的男人，她們就會立刻變心，每段戀情來得快去得也快。

▍2.雙魚座

雙魚女性格浪漫，很重視愛情，如果出現一個看似體貼又可靠的男人，她們會立刻深陷其中。雙魚女很容易被表象欺騙，對方只要在嘴巴上表達關心和心疼，就算沒有實際行動，也能讓她十分感動，而且她們愛上了就會死心塌地，對方都已經暴露渣男的本性，她依然不願意分手，深信自己總有一天能改變對方，在愛情中非常盲目。

▍3.摩羯座

摩羯女性格老實，雖然交往前會花很多時間觀察對方，不過卻很容易被騙，對方裝出專情、穩重的樣子，就會讓她們深信不已，如果遇到有心欺騙的渣男就很容易被玩弄，等到對方玩膩了、把她甩開了，說不定她還搞不清楚狀況，建議摩羯女擇偶時要更加謹慎，如果自己沒有把握可以詢問可靠親友的意見，避免落入感情陷阱中。

▍4.雙子座

雙子女玩心很重，追求自由自在的生活，她們擇偶時傾向於尋找能跟自己一起瘋的玩伴，因此很容易遇到花花公子，難以進入穩定的感情關係，就算順利交往、甚至結婚，也會非常沒有安全感，整天都在擔心老公是不是在外面拈花惹草。雙子女唯有改變擇偶標準，才能遠離爛桃花，享受穩定又甜蜜的戀情。