【避孕套的發明已有400年歷史】

中國某間大學的一組科學家近日剛完成了一項有趣的雄性節育方法的動物實驗,不過這應該會讓許多男性感到不舒服。男性避孕一直都未被當作男女性事之間的主流避孕方法,雖然避孕套的發明距今已有400年歷史,但男性避孕方法的種類卻仍然非常有限,如今有效的男性避孕技術僅有避孕套和輸精管切除術兩種,而兩者都是充當物理屏障使精子不能與卵子相遇,從而防止受精,且避孕套通常由乳膠製成,亦是一個可以防止性傳染病(例如梅毒和人類免疫缺乏病毒(human immunodeficiency virus/HIV)等)傳播的人造物理屏障,不過使用避孕套作為唯一避孕方法的懷孕率竟然還是高達15­­–20%,這主要是由於使用不當、沒有恆用或是避孕套破損所致。

【磁性奈米材料】

這項研究是將一種磁性奈米材料注入小鼠體內,並使用外部磁鐵指引粒子到睪丸,然後使用另一個磁鐵加熱,這樣做就可以暫時停止生產精子,根據本月發表在《納米快報》雜誌上的研究表明:「也許各位男性在閱讀這篇文章時會有交叉雙腿的反應,但我們向你保證,這項技術完全可以輕鬆地達到效果。」

這種男性避孕方法實際上比過去的許多技術還要方便地多,過去嘗試過其他的實驗,它會使用更高的溫度來達到更持久的結果,但這有可能造成燒傷或引發睪丸的疼痛感。因此在這次實驗中,研究人員只將植入小鼠睪丸裡的小磁鐵加熱至華氏104度,而這的確也讓實驗大成功,雖然這比一般男性正常體溫還要高得很多,但它仍然是安全的。

【睪丸對高溫會有一點收縮】

根據美國國家標準與技術研究所(National Institute of Standards and Technologies)的數據,在華氏118度(約攝氏38度)時,你的皮膚會開始經歷一度燒傷,所以我們有理由認為,這種加熱的磁鐵標準不會損害任何東西。

最重要的是,這種治療的有效性長達好幾個月,停止實驗的老鼠也恢復了正常的生殖健康。起初老鼠的睪丸對高溫會有一點收縮,但後面會停止產生新的精子,這表示在計劃生育方面,這樣的方法最終可能用於人類的節育計畫上,且因為這種治療只是暫時的,若有天想要停止節育,似乎不會影響任何人的生育計劃。

圖片來源:sciencefocus

資料來源: DAN ROBITZSKI(2021JUL 29).EXPERIMENTAL MALE BIRTH CONTROL IS MAGNETS THAT HEAT UP YOUR TESTICLES. Futurism