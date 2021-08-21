第32屆金曲獎將在今天於台北流行音樂中心登場，受到新冠肺炎疫情影響，將改為以「線上＋實體」方式舉行，也就是會讓入圍者及頒獎者入場，但不開放觀眾入場，但相信依舊不減精彩度，至於本屆金曲獎還有哪些亮點值得期待？就看我們以下的分析。

金曲獎主持人：

金曲星光大道主持人由瑪麗搭配歌手鼓鼓。（圖／中時資料照）

主持人部份，由史上「年紀最輕的金曲主持人」Lulu，二度挑下金曲獎主持重擔，不過本屆將是首次沒有觀眾的一屆，屆時如何在緊張的氛圍下炒熱氣氛，勢必讓外界相當期待，星光大道主持人由主持紅毯經驗豐富的瑪麗，搭配第一次擔任主持的歌手鼓鼓，兩人會激盪出怎樣的火花？也相當令人矚目。

重量級頒獎嘉賓：

上屆歌王吳青峰及歌后魏如萱，將擔任本屆頒獎嘉賓。（圖／中時資料照）

今年頒獎嘉賓包含上屆歌王吳青峰及歌后魏如萱，還有林宥嘉、乱彈阿翔、阿爆（阿仍仍）、陳如山、陳昊森、ØZI、陳珊妮、Matzka、王希文、許哲珮、萬芳、蘇慧倫等，最值得一提的是身為頒獎人的蘇慧倫，這次也是她闖蕩歌壇30年來首次入圍金曲獎。

金曲獎表演嘉賓：

去年拿下金曲3大獎的阿爆（阿仍仍），將擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／中時資料照）

本屆金曲受邀的表演嘉賓，將有8組歌手輪番上陣，除了有金曲歌王歌后羅文裕、彭佳慧聯手出擊、睽違歌壇許久的金曲歌王李玖哲，將帶來一系列催淚情歌，去年拿下金曲3大獎的阿爆（阿仍仍），將用母語歌曲獻唱，強調音樂就是最好的語言，此外還有成軍超過20週年的樂團滅火器，以及新生代音樂人孫盛希、Yellow黃宣還有去年勇奪《最佳新人獎》的持修，都將呈現高質感的精音樂饗宴，也展現多元豐富的音樂型態。

金曲男女歌手皆死亡之組：

韋禮安和萬芳被視為本屆歌王歌后熱門人選。（圖／中時資料照）

「最佳男歌手」由挑戰蟬連歌王寶座的吳青峰，對上拿下過兩屆金曲歌王的林俊傑，還有本屆被看好贏面相當大的韋禮安，以及饒舌歌手蛋堡、E-SO瘦子，「最佳女歌手」由曾與歌后擦身而過的孫盛希、萬芳、田馥甄，迎戰首度入圍的蘇慧倫、巴奈、譚維維，究竟誰能首度奪下金曲獎歌后，十分令人期待。