8月9日，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）公布氣候變遷報告，警告全球氣候變遷正在發生，是「人類的紅色警戒」。

今年（2021），美國證券交易委員會（SEC）委員Allison Herren Lee也在「公司治理社群：2021全國會議」（2021 Society for Corporate Governance National Conference）發表演說，認為近期股東會季節（proxy season）明顯可見ESG已成企業轉型重點趨勢。

越來越多人呼籲，企業董事會應正視氣候變遷、種族不公、貧富不均等永續挑戰。據國際知名永續新聞媒體GreenBiz報導，2021年ESG相關的股東提案，取得的支持度創下歷史新高。

廣大投資人更加重視ESG

美國股東決議數據團隊Proxy Preview統計，今年有34項ESG股東提案獲得多數支持，打破去年21項的紀錄。其中，有17項取得超過70％的支持，而去年只有2項超過此門檻。非營利組織永續投資機構（Sustainable Investments Institute）執行董事威爾許（Heidi Welsh）表示：「這代表廣大投資人開始重視ESG。」

在34項提案中，企業政治行為（Corporate Political Activity）占最多數（14項）。以美國諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）為例，要求公司提交氣候變遷遊說與倡導資訊的決議，取得了76.4％股東支持；杜克能源（Duke Energy）一項要求揭露政治獻金的提案，也獲得多數股東同意。

實現種族正義浪潮四起，讓多元化（Diversity）占第2多股東提案（9項）。不只管理層支持，科技巨頭IBM有94.3％股東要求揭露多元化、平等、包容計畫的執行有效性細節；雖然，亞馬遜（Amazon）股東提案要求透過外部查證公司內種族平等情況，未獲過半支持，但首度提案即獲44.2％支持仍被視為反應不錯。

氣候與環境（Climate change and environment）則占第3多（8項）。高達98％股東要求通用電氣公司（General Electric）說明，將如何依照《巴黎氣候協議》達成淨零排放；農業和糧食公司邦吉（Bunge）更有98.8％股東要求公司，提交供應鏈與森林砍伐影響報告；其他能源公司包含雪佛龍（Chevron）、康菲（ConocoPhillips）和菲利普66（Phillips66）的減碳提案，也都獲58％以上股東支持。

董事會身負ESG轉型重責

證券交易委員會委員Allison Herren Lee指出，企業ESG改革會牽涉到轉型風險、實體風險、聲譽風險、人資風險等。這時，董事會就扮演管理風險的重要角色，且世界經濟論壇（World Economic Forum）也表示，公司的商業價值創造越來越依靠該角色。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）在今年強調，期望「董事會塑造、監控公司商業模式中永續因素的管理方法」，要董事為不足之處負責，並以「應對氣候議題不足」為由，否決了255位董事人選，是去年的4倍之多（55人）。

其實，就連巴菲特（Warren Buffett）也因ESG問題與貝萊德槓上。2021年度股東大會上，他旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）遭批評氣候風險管理資訊披露不足，因此，身為股東之一的貝萊德直指它「不適應ESG對業績越來越重要的世界」。

針對ESG表現不如同儕的公司，道富集團（State Street）宣布將投票反對其董事會；兩大國際投票顧問機構Glass Lewis、機構投資人服務公司（Institutional Shareholder Services ISS）則制定新投票政策，例如向ESG治理失敗的董事問責。

或者，企業能以美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）作為警惕。該公司5月的董事會改選，投資人竟成功把強調氣候變遷的小股東Engine No.1，一舉送入董事會，拿下4分之1董事席次。

這代表，越來越多股東開始重視ESG的必要性，企業的董事會必須有所行動，否則難保不被股東換下台。