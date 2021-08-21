Delta變種病毒迅速在美國傳散，也引發中國境內新一波感染，它們都是經濟復甦最強勁的國家之一，但變種病毒再次投下不確定的陰影。現在是否還有其他值得關注的變種病毒？我們又該如何理解變種病毒對經濟復甦的影響？

Lambda變種病毒：WHO標示為「須留意變異株」，目前傳染力比Delta弱

路透社報導，日前，菲律賓偵測到第一起Lambda變異株病例，足跡開始進入亞洲。

Lambda變種病毒最早於2020年8月在祕魯被發現。過去3個月，Lambda已經成為祕魯最主要的病毒基因序列，佔該國整體病例80％。也因為在南美洲傳散，6月中旬，世界衛生組織把它列為「須留意變異株」（Variants of Interest）。

約翰霍普金斯醫院傳染病學家雷（Stuart Ray）指出，Lambda是最早被列為需高度關注的變異株——Alpha——的親戚。

目前，Lambda也已經傳播到全球28個國家，除了中南美洲，也已經傳散到英、法和美國。不過，它的影響力還沒有像Delta這麼大，後者造成美國病例激增、佔新增病例83％。

這可能是因為，不同變異株之間也會相互競爭，傳染病學家阿達利亞（Amesh A. Adalja）指出，主導美國的Delta可能正在抑制Lambda的傳播。

即便如此，專家表示，跟原始病毒株相比，Lambda的傳染力依然可能更強，也對疫苗具有抵抗力，須持續研究。首先發現Lambda的醫生塚山（Pablo Tsukayama）指出，3月時，該變異株佔祕魯首都利馬新增病例50％，再過一個月，它佔全國新增病例80％，傳散速度極快，是變異株比原始病毒株更容易傳播的一個重要指標。

除此之外，Lambda也對某些現行疫苗具抵抗力。紐約大學研究人員測試後發現，跟打兩劑輝瑞和莫德納疫苗相比，如果只有打一劑嬌生疫苗，對該變異株和Delta的防護力較差。

不過，有鑑於目前打疫苗的目標，已聚焦於減低住院和重症機率，因此專家皆建議，面對不熟悉變異株的最佳解，仍是盡快打疫苗。

中、美經濟產出已重回疫前軌道，但變種病毒持續投下不確定性

變種病毒一個個現身，但專家都認為，世界不會再回到完全封鎖的情境，也代表經濟不會受到跟過去一樣的沉重打擊。現在最值得關注的，是變異株會如何影響經濟復甦的步伐。

《彭博》最新預測，雖然Delta的威脅迫在眉睫，第三季全球GDP總值仍有望比上一季成長1.8％，比上一季的穩健復甦步伐加快。

不過，各國復甦狀況仍不平均，中國和美國是領先全球復甦的領頭羊。中國快速控制疫情的手段，以及美國推出大規模經濟刺激方案，因此將經濟產出推升、重回疫前預測的經濟成長軌道。根據CNN和信評機構穆迪（Moody's）共同制定的「重回正常指數」（Back-to-Normal Index），目前美國經濟活動已經回到2020年3月的92％。

相比之下，歐元區和英國仍有經濟失地需要收復，日本疫苗施打速度緩慢，因此復甦狀況也落後。

不過，《彭博》也點出，現在在各處蔓延的Delta病毒很可能會快速逆轉他們的樂觀預測。這從印度的經濟復甦狀況可以看出來，2020年底，該國經濟以V型方式復甦，但4月起疫情再次爆發，因此對該國的GDP預測也再次大跳水、重摔程度更甚前一年，而現在印度疫情趨緩，又再次以V型方式復甦。

CNN和《彭博》指出，近期在中、美肆虐的Delta傳染潮，就對復甦投下不確定因素。

7月下旬，Delta病毒快速傳散到中國34個省份，導致超過一千個確診病例。對此，中國再次採取嚴格的防疫措施，關閉娛樂場所、取消航班、關閉一些港口並大規模採檢。

高盛分析師因此預測，中國第三季GDP將比上一季成長2.3％，低於其原先預測的5.8％，因為預期旅遊、餐飲和娛樂等服務會受到影響。不過，對中國全年經濟復甦，高盛的預測仍保持不變，今年全年中國經濟將成長8.3％，略低於之前估計的8.6％。

其他疫情再次大爆發的國家，例如澳洲，承認本季GDP確定會收縮。

《彭博》指出，Delta變種病毒持續改變外界對經濟走勢的計算，之前已經一度克服病毒的地方，Delta的高傳染性會對這些地區造成長尾影響。

不變的經濟定心丸是：增加疫苗覆蓋率。例如，法國外貿銀行亞太區經濟學家赫雷羅（Alicia Garcia Herrero）指出，他們預測，新加坡將率先達成80％的疫苗覆蓋門檻，代表它的經濟比較不會因變異株動態而搖擺不定。