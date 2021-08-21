將近七十年的等待，跨世紀科幻神作《基地》將於 9 月 24 日在 Apple TV+ 獨家上線。《基地》影集將由《黑暗騎士》三部曲系列編劇大衛S.高耶操刀、《王冠》喬治六世傑瑞德哈里斯主演預言家哈里謝頓滂礡的篇章、壯烈的宇宙畫面和末日恐懼下人類內心的轉變，都將在影集《基地》中完整呈現。

電影院的防疫限制讓你無法享受觀影快感嗎？想追科幻神片，現在不用到戲院，在家就能感受史詩級的科幻震撼。榮獲科幻小說界最高榮譽之稱「雨果獎」五次的科幻神作《基地》，同時也被廣大科幻迷戲稱「史上最難翻拍小說」，不只故事篇章雄偉、版圖遼闊，政權與各家學派之間的心理鬥爭細膩高超更是為翻拍之路設下了更高的挑戰。在超過70年的等待，終於由《黑暗騎士》三部曲、《超人：鋼鐵英雄》編劇，大衛S高耶接下這項任務，擔任執行製作與統籌，讓《基地》影集於 9 月 24 日在 Apple TV+ 問世。《基地》完整預告搶先釋出，粉絲快一探究竟。

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故事取材原著小說三部曲的主軸，由於心理史學家哈里謝頓預言不久後銀河帝國將滅亡，無法逃避的悲慘未來，唯有先行毀滅帝國，才能讓人類文明有得以延續的可能。面對政權、信仰和多方勢力崛起的攻擊與阻撓，讓執行「謝頓計畫」必須背負人類命運的一行人，正式踏上史詩般艱困的流亡冒險，找尋建立「基地」之處以守護文明。

不只畫面浩瀚，演員陣容也同樣堅強，由熱門影集《王冠》中的喬治六世，傑瑞德哈里斯主演哈里謝頓，和《魔戒》系列中迷人的精靈國王「瑟蘭督伊」李佩斯飾演銀河帝國皇帝。超越科幻小說架構，揉合歷史、社會、心理學和統計學以預測、挑戰整個宇宙的脈動，對於躍上銀幕的期待值也是「史詩級」。