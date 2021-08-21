蛋黃的顏色常見有比較淺的「黃色」與比較深的「橘色」兩種，不同蛋黃的顏色到底差別在哪裡？其實蛋黃顏色深淺與營養素是有關係的，如果飼養時使用了比較好的飼料，蛋黃營養素較高顏色就會深，若飼料使用上比較一般，蛋黃顏色就較淺；另外，蛋殼顏色則與蛋雞品種有關，與營養關聯性並不大。

●吃蛋能補充身體所需蛋白質氨基酸 蛋黃顏色與營養有關

台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇表示，雞蛋是非常好的營養來源，許多人體所需蛋白質氨基酸，都能在雞蛋中攝取，採購時經常會發現，雞蛋外殼顏色不同，有些是全白，有些則顏色較深，基本上與營養沒有太大關係，蛋殼顏色主要跟生蛋雞品種有關，挑選時不用太在意。

●蛋黃顏色越深偏橘紅 農家可能用了比較好的飼料

程涵宇接著說，蛋黃顏色就與營養有關，如果農家在飼料中，加入玉米、苜蓿芽、辣椒物粹取物等原料，能夠提高類胡蘿蔔素攝取量，讓蛋黃看起來容易呈現橘紅色，可以補充玉米黃素與葉黃素，簡單來說，如果農家用了比較好的飼料，蛋黃的顏色就可能較深，如果採用一般飼料，蛋黃顏色就會較淺。

程涵宇補充，給予類胡蔔素飼養，雞蛋中維生素A含量，可能是一般雞蛋10倍，不過蛋白質含量則沒有明顯差異；農委會公開資訊中也有提到，蛋黃顏色除受遺傳（品種）響外，其主要受飼料中所含色素成分多寡所致。如飼料裡含有較多的青綠飼料、黃色玉米、金盞花草或β-胡蘿蔔素等，則所產生蛋的蛋黃顏色就會加深，主要由於其所含色素造成。

●飼養環境不同 雞蛋品質也有差異

程涵宇指出，目前市場雞蛋價格差很多，除了養殖飼料有差異外，養殖環境也會相當不同。

如果在狹小雞籠飼養，母雞活動不足夠，有可能讓蛋會比較小顆；假使在比較開放場地養雞，母雞能夠有充足活動，雞蛋可能就會比較大顆，由於成本相差非常高，所以市場上價格差距也較大。

●蛋殼有斑點不用太在意 冷藏保存前這個動作要注意

另一方面，農委會提醒，雞蛋外殼有斑點不用太在意，母雞於產蛋期間，容易受到環境溫度、營養、緊迫等因素影響，導致蛋殼厚薄與顏色差異，此為自然現象，又蛋殼斑點顏色則因品種而異。

有關雞蛋保存，董氏基金會說明，應避免自行用水清洗雞蛋再冷藏，因為用水清洗會使蛋殼表面氣孔結構與外界通透性增加，反而提高致病微生物入侵蛋內的可能性，且清洗不徹底或洗後乾燥不完全，都非常容易使微生物增殖，增加衛生安全風險，這點應特別注意。