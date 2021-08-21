人生在世，「衰老」是每個人的必經之路，不論是誰都逃不掉，因此多數人會平淡看待這個過程，順其自然接受，但是有些人卻很抗拒變老，絞盡腦汁想避免老化。搜狐網命理專欄點名，獅子座、天秤座、處女座的人最不服老，總認為老化是世界上最可怕的事情。

▍第一名：獅子座

對於最愛面子的獅子座來說，衰老是一件很可怕的事情，即使他們希望永遠都不要變老，依舊是逃不掉的宿命，只是虛榮的獅子座會逃避這個現實，他們不願服老，總是標榜著自己還很年輕，同時他們也擔心自己的能力跟不上時代，害怕被年輕的後輩比下去，越老越喜歡逞強。

▍第二名：天秤座

天秤座十分愛美，他們從年輕到老都很注重自己的外貌，正因衰老意味著「再也不年輕」，這簡直讓他們完全無法接受，因此，他們會從年輕時期就開始研究各種抗老議題。一旦年紀漸長，他們最討厭被別人問年齡，若有人嫌他們老，他們更會瞬間翻臉，一輩子都走在愛美的路上。

▍第三名：處女座

處女座一直都是極端自律的人，他們十分在意自己的形象，容不得任何缺陷，為了維持身材，他們甘願數十年如一日吃沙拉、天天早睡早起不熬夜，只為了成為更好的自己。因為長年以高標準要求自己，所以他們看起來總是比同齡人更年輕，這是他們最有成就感的部分，因為處女座最怕別人說他們老。