「最美博士」許藍方深陷偷吃已婚醫師學長不倫戀風暴，神隱多日連《57健康健康同學會》的主持棒都辭了，終於在昨(20日)直播現身，談及近日心情更忍不住哽咽落淚，哭得梨花帶淚的模樣令人心疼，直播後更不忘PO文做公益，人美心美的舉動獲得大批粉絲支持，但也有人懷疑她背後疑有高人指點，引來許藍方臉書小編留言反擊。

許藍方捲不倫風波於昨晚首度在直播中露面，談到大家對她的支持忍不住哭了，這段時間……讓關心我的朋友們擔心了，很不好意思很抱歉，我相信大家都不好受，但是因為現在事情已經交給律師處理，所以我不方便多說一些什麼，那現在我只想跟關心我的朋友們、還有你們、還有我的家人、好朋友們，跟受到影響的人說聲抱歉讓你們擔心了。」

許藍方這段落淚直播的影片，果然一播出就引發轟動，短短2小時已吸引近50萬人收看，她更不忘利用廣大的影響力，趁勢推廣公益活動，PO文希望大家能一起參與愛心義賣，幫助到更多需要幫助的弱勢族群。

不過許藍方人美心美之舉，在獲得大批粉絲讚揚之餘，也有網友忍不住留言質疑「感覺有高人指點…開始做起公益了」、「這叫高級漂白」，對此許藍方臉書小編也留言反擊表示：「您好，您知道什麼是排程貼文嗎？」粉絲也為許藍方叫屈「老師她『一直』都有在做公益」！