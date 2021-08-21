再過3天高端就要開放施打，但高端預約不如預期，儘管指揮中心緊急宣布向下開放，仍舊有1.5萬劑空缺，對此發言人莊人祥宣布將再增加5萬預約名額，提升打氣，網友看到消息後卻一面倒酸「是當賣場在促銷嗎」、「綠粉不是說預約爆滿嗎」。

指揮中心20日解釋，在衡量高端檢驗完畢後可提供更多疫苗，因此再加開5萬個名額提供民眾預約，將於本月29日全部施打完畢。

不少網友對此開酸：「太暢銷了，火爆加開新梯次」、「一直超開不就是跟你嗆明只有高端」、「沒人打就快放下一輪AZ，很多人急著等」、「這樣搞讓人越不想打」、「黨的行銷手法真的是鬼才」、「到時候本來要打的不敢打就好笑了」、「還以為是賣場在促銷呢」、「側翼覺青不是說很搶手嗎」、「全國玩家強力公測，伺服器三度爆炸」、「第二類官員這時候又在裝死了」、「說好的人人搶打呢」。

指揮中心規劃第六輪施打高端，開放給36至64歲人預約，共有61.4萬劑，但卻僅有41萬人登記，為此指揮中心向下開放給20至35歲人預約，截至20日預約人數增加18萬人，來到59.9萬人，仍有1.5萬劑空缺。