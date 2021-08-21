再過一天就是中元節，不少人也紛紛上網詢問普渡供品意見，就有網友好奇詢問，一款廣受歡迎的茄汁鯖魚罐頭卻有分紅色、黃色，但實在不知道有哪裡不同，對此內行人解答，其實是跟南部、北部有關。

女網友在臉書《爆廢公社二館》PO文詢問，明明都是茄汁鯖魚罐頭，卻有紅色、黃色包裝，實在不知道差在哪邊，因此求助網友，希望得到解答。

不少網友紛紛打趣：「這麼簡單，就顏色不同啊」、「差在顏色啊」、「黃色公魚，紅色母魚」、「我很認真的看了，紅色的魚有張嘴，黃色的魚沒張嘴」。但也有人認真回答「北紅～鰹魚、南黃～鯖魚，但聽說好像都變一致了」。

事實上這款由同榮公司出產的罐頭，早期內容的確不同，北部販售的是紅色包裝的鰹魚罐頭，南部販售的則是黃色包裝的鯖魚罐頭，後來因為鰹魚罐頭停產，因此統一為鯖魚罐頭，但北部人已經習慣紅色包裝，因此公司也決定保留紅色，供消費者自行選擇。