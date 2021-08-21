美軍撤出阿富汗之後，塔利班推翻阿富汗政府，宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。前美國總統川普表示，美國這次從阿富汗撤軍，是美國史上「最難堪的一次撤軍」，更預言「在台灣方面會發生不好的事情」。前民進黨立委郭正亮認為，川普講話都只是刺一下，他應是怕大陸誤判。

針對川普稱台灣會發生可怕的事，郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，川普講話都只是刺一下，他應是怕大陸誤判。川普覺得拜登撤軍撤成這種樣子，共和黨也準備要出手了，一定要求寫調查報告，就跟911事件時一樣。川普只是做大的撤軍決策，但並沒有想到拜登會撤軍撤成這個樣子，這就是戰術問題，因為英國和德國得到的情報，也全部是錯的。

郭正亮另指出，大陸國力急追美國，雖然目前還有一段距離，但美國國力即使有在增加，增加幅度卻太小了，像軍費7000多億美元，可是扣掉通膨後，比去年少了0.16％，中國大陸則增加5％。另外，大陸勞工便宜，各種使用單價也便宜，美國則是什麼都貴，所以大陸造一個軍艦的成本，大概只有美國的1/3。

郭正亮表示，大陸集中軍力再造海軍；美國則因連續20年都在搞防恐，因此拜登急著結束阿富汗問題，也是有他的邏輯，因為他覺得再搞防恐已經沒有意義，所以要回去重整海軍和空軍。