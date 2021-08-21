台中市政府開辦第二梯次移工免費中文班，課程以貼近生活化的主題，並搭配對話演練等生動化的教學方式，讓移工能用中文進行簡單對話，全程採線上視訊進行，將於8月22日起陸續開課，即日起開放報名至各班別開課日前2日或額滿截止

，歡迎移工踴躍參加，也呼籲雇主鼓勵移工參與課程，減少語言隔閡。

勞工局長張大春表示，今年3月開辦第一梯次越南、菲律賓及印尼移工中文班，共有38位移工參訓，來自越南的黎先生在課堂中開心表示，參加中文班除讓他在休假時有一個免費學習的機會外，透過課程也讓他中文變好，增進與同事之間的溝通，結交到更多台灣好朋友，希望市府能持續辦理課程，讓更多移工可以參與學習。

第二梯次課程將於8月22日起陸續開課，採線上視訊方式辦理，歡迎移工踴躍報名。

勞工局指出，勞動部最新調查公告的「移工管理及運用調查統計」結果，其中僱用移工困擾狀況統計，有近8成是「語言溝通困難」。因此，雇主讓所聘僱的移工每週利用幾小時的時間學習中文，不僅可讓移工更快融入我國生活，解決雇主溝通困擾。