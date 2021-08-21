台中市烏日高鐵特區，當時為符合都市計畫的綠地面積規定，道路中央設計綠帶並鋪設植草磚，藉以達到10％綠地要求，但特區內建案屢有重車行經，導致中央分隔帶植草磚嚴重破損雜草叢生，路面接縫處高低落差嚴重，騎士造成摔車意外，去年已移除植草磚，改回AC柏油路面。對此，建設局表示，已陸續進行特定區內道路燙平工程。

台中市議員陳世凱、林德宇20日在都建水業務質詢，關切烏日高鐵特區路面不平及建國南路打通等相關議題。

陳世凱表示，當初規劃烏日高鐵特區時，為符合都市計畫的綠地面積規定，在道路中央設計綠帶並鋪設植草磚，藉以達到10％綠地要求。但此後特區內建案中多常有重車行經，且相關單位未做好養護，導致中央分隔帶植草磚嚴重破損雜草叢生，因路面接縫處高低落差嚴重，以致許多騎士經此路段時常造成摔車意外。

他強調，經無數次會勘，終於在去年移除特區內的植草磚，改回AC柏油路面，讓騎士們免受「犁田」之苦。

雖然成功移除植草磚，但路面接縫依舊高低不平，陳世凱說，多次向相關單位要求改善，該計畫卻以經費龐大為由延宕多時。

直至今年的8月建設局才告知，「中山路三段-環河路五段道路」將納入道路燙平改善計畫，但這只是高鐵特區中的一段路，其原本鋪設植草磚道路長達6830公尺，進出民眾眾多的三榮路卻未在此次的改善範圍，仍然是使用部分重鋪的方式來做處理，陳世凱要求建設局應將高鐵特區全區道路通盤檢討，改善道路盡速燙平。

此外，陳世凱也針對建國南路議題對建設局提出質詢，前竹區段徵收進行中，九德區段徵收也即將啟動，建國南路與興祥街的新闢道路對於當地居民將有極大的影響，且在捷運綠線及未來的鐵路高架化，將提升當地交通路網系統，有助進出捷運車站及九德國小等。

陳世凱說，依相關資料顯示，目前G15站如發生火警，相關動線是需要繞一大圈才能夠進行救災，未來打通後可直達救災現場減少損害。但迄今延宕多年，市府遲遲毫無動作，地價卻逐年飆漲，以建國南路計畫道路開闢工程舉例在103年經費10億到108年經費24億，今年整體經費更是近30億。

經費持續往上升，讓整體建設更顯困難，導致開闢道路更是遙遙無期，這對居住在附近的民眾將產生極大不便，對整體都市發展將帶來不利的影響，陳世凱要求市府不要再慢下去，盡快進行相關規劃。

建設局表示，烏日高鐵特定區內，台中市養護工程處已完成榮和路、健行路燙平工程，後續將陸續進行特定區內道路燙平工程；另外，三榮路目前仍有建案施工中，建設局將待建案完成用戶接管工程後再行錄案評估辦理燙平工程。

建設局表示，建國南路(環中路至捷運G15站)及興祥街計畫道路開闢工程，總工程經費13億1964 萬元(工程費7482 萬元、用地及地上物補償費12億4482萬元)，考量整段開闢經費龐大，議員建議研議分段開闢先行銜接至中華路188巷或興祥街等，市府將進行整體評估與討論，以符合地方使用需求。