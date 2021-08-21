塔利班進入阿富汗首都喀布爾後宣布和平接收政權，實施一連串相對比較符普世價值的政策，引起全球的熱議與關注。外界質疑這可能是塔利班為爭取外國承認政權而刻意做秀，對它過去恐怖暴力行徑仍心有餘悸。尤其是與之鄰近的中國，因塔利班涉及極端暴力的新疆東突組織，而顯得格外謹慎。雖然塔利班最渴望獲得中國承認與協助，但中國最在意的新疆東突組織的問題必須能提出說服北京的方案，以現在塔利班對各部族與軍閥掌控情況看來，短期內很難達到目的。

塔利班進入喀布爾之後並未如國際上預期的發生戰爭下的人道危機，頗讓外界訝異。首都快速恢復生活秩序也外媒眼皮底下活生生的事實，但出了首都在其他地方發生了幾宗塔利班成員暴虐與殘殺民眾事件，這些事件並非塔利班掌權後才發生，而是過去數十年來在阿富汗落後農村地區的常態，它是社會與宗教問題，而非塔利班是否掌權的問題。

塔利班旗下依附的部族與軍閥很多，但對他們的控制能力有限，尤其是在取得政權後，如果沒有足夠的財政供給，這些部族與軍閥很快就會不受控制。圖為阿富汗扎布爾省加拉市的塔利班戰士。（圖／路透)

至少到目前為止，在首都喀布爾塔利班仍努力以國際上能接受的標準執政，其目的不外是要藉此獲得國際上對其政權的承認。對一個剛以武力獲得政權的組織，最重要的是財政，過去打游擊時期依賴毒品與盜採礦藏能獲得的非法資金有限，不足以支撐正常國家運轉。加上塔利班既然是名義上的中央政府，要控制依附它的地方部族與軍閥勢力，唯一有效的工具也是財政。因此必須盡快讓其政權獲得承認，取得實質的財政力量，才能繼續坐鎮中央政府發號施令。

承認政權為何就能獲得財政資金？最即時的是前阿富汗政府在美國聯邦準備委員會裡尚有大約70億美元的主權資產，在中東國家如阿聯酋、沙烏地、卡達等國的銀行也有為數不少的資產，但這些資產都因為尚未取得政權繼承的資格而無法動用。美媒指出，目前塔利班可動用的資金大約為阿富汗國際儲備總額的0.1%。塔利班必須盡快把這些錢弄到手，才能坐穩中央政府的位子。

奪取政權後，政府運轉與部隊的給養都需要大量的財政支持，成為塔利班政權當務之急。（圖／美聯社）

除了現成存在各國的資產，塔利班如果獲得國際承認政權，可以很快從世界銀行、亞洲開發銀行等國際主權金融機構取得貸款，並接受其他國家政府或非政府組織的資金援助，解決教育、民生、糧食、醫療等各方面的迫切需求。除此之外，一旦被哪個國家─例如中國─承認其政權合法性，除了能接收援助性的貸款，還能以政府姿態商談各種基礎建設合作計劃，例如「一帶一路」，或是透過貿易協定輸出國內的商品與礦藏，只要具備政權身份，簽了字，就能有源源不絕的現金流可以解燃眉之急。

塔利班畢竟不是第一次執政，不能重蹈過去被國際孤立的覆轍，必須依國際上認同的標準行事，才能成為國際社會的一員，進而獲得國際社會的援助。但是一個劣跡斑斑的政權要獲得國際承認實在不太容易，除了在內部的治理能為國際接受，還得符合國際強權的利益，而要在幾個大國間取得平衡更非易事。

塔利班重掌政權後，努力讓國際社會認為它是個可以被國際社會接受的一份子，祈求因此獲得承認政權，以解決財政上的迫切需求。圖為塔利班發言人穆賈希德在記者會上接受國際媒體採訪。（圖／美聯社）

從短期來看，塔利班要獲得美國的承認可能比較難，還需要長一點的時間；俄羅斯已公開表態不會在短期內承認塔利班政權；先前塔利班用力最多的中國雖然已表達善意，但因為過去塔利班曾庇護賓拉登的「基地」組織，並參與訓練與資助新疆極端分離主義東突厥斯坦伊斯蘭運動人員，這些都是中國當下的心腹大患，必須解決這些問題並取得中國信任，才可能獲得中國的承認與援助。

除了在幾個大國間取得平衡，還要顧及國際社會觀感，在人道、人權、號公民自由與平等、文化保護等議題上合乎國際要求的標準，才能獲得各國在輿論上的支持。日前塔利班進入喀布爾時，大陸中央級媒體《人民日報》在微博官方帳號上發表評論介紹塔利班創建發展過程，語多讚揚之意，且絕口不提其奉行的極端伊斯蘭教義與反人道暴行，結果文章一出遭到大陸網民圍剿，還一度因太過熱門登上微博熱搜。

圖為坐落在阿富汗巴米揚谷內山崖上的巴米揚大佛遺址。大佛建於公元6世紀，是希臘式佛教藝術的經典作品。這兩尊佛像在2001年3月12日被塔利班炸毀，引起國際譴責，目前正在重新修補。（圖／路透）

大陸網民大量留言指責稱：「為什麼絕口不提恐怖主義？」「為這種反人類的政權背書，真有你的」，「會割人頭、當街斬首的是好料？」「誰是世界公認的恐怖組織？誰炸毀了巴米揚大佛？」經過一番轟炸，僅僅幾個小時，《人民日報》微博官方帳號灰頭土臉地自行刪除了文章。顯然，北京如果要承認塔利班，也不能完全忽略民間的反應。

總之，塔利班要獲得國際承認絕非易事，國際上各種人權組織緊盯著這個惡名昭彰的暴虐政權，必須得有相當的實際作為才能說服他們，各個大國小國也才能順應形勢給予承認。未來最快承認的應該會是阿聯酋等中東伊斯蘭國家，美國媒體所猜測的中國恐怕沒那麼快，必須是新疆東突伊斯蘭運動的問題能有足以說服北京的解決方案才行，這就得看塔利班的決心了。