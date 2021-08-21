運動局長李昱叡替臺中市身心障礙體育總會理事長林孟令，頒贈「台中之光」的榮耀。（台中市政府提供）

台中桌球好手林姿妤繼2018雅加達亞帕運、2019帕拉桌球亞錦賽、2020帕拉桌球埃及公開賽、西班牙公開賽後，將參加於24日展開的東京帕運。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕前往國家運動訓練中心，向林姿妤表達恭賀，為她加油打氣，也替台中身心障礙總會理事長兼市議員林孟令轉達關心，期勉她在國際賽持續創造佳績，摘金奪冠！

運動局指出，林姿妤國內外賽事經驗豐富，表現優異，曾囊括多項賽事獎牌，榮獲2018雅加達亞帕運團體賽銀牌、2019帕拉桌球亞錦賽團體賽金牌、2020帕拉桌球埃及公開賽單打銀牌和團體賽金牌、西班牙公開賽單打銅牌和團體賽銀牌，這次一舉獲得東京帕運門票，代表國家出戰，期勉她能超越自我。

林姿妤選手現為國立高雄大學學生，熱愛桌球運動，但國中二年級時因故致部分手部機能未能如常，但她憑藉對桌球的喜愛轉而投入身障桌球比賽，養成耐心及樂觀的人生觀，不斷挑戰自我取得許多亮眼佳績。

李昱叡表示，市長盧秀燕上任後，積極推展身心障礙運動，持續照顧選手並積極改善運動環境，市府每年也會辦理各類身心障礙賽事及活動，台中市代表隊在去年全國身心障礙運動會勇奪92金、67銀、32銅，排名全國第二，創造縣市合併以來佳績。

李昱叡強調，明年將台中將舉辦全國身心障礙國民運動會，市府將全力籌備，營造讓全國身心障礙運動選手盡情發揮的優質運動環境。運動局設置「東奧與帕運選手加油專區」，匯集台中優秀好手的精彩表現與相關資訊，歡迎市民朋友一起為帕運國手們加油！