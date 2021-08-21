通過關島附近海域的熱低壓，一度不被看好其發展，沒想到就在20日晚間，增強為今年第12號颱風「奧麥斯」。輕度颱風結構仍不佳，預估明、後兩天是最接近台灣的時間點，隨後大轉彎往北，影響程度有限。

一度瀕臨夭折，奧麥斯「我要活下去」的求生意志相當強烈，通過關島後竟重組、發展，也讓一路認為它就是一顆颱風的美軍，這次在預測上扳回顏面。颱風成形後，持續向西移動，22、23日兩天來到台灣東部外海後北轉，朝琉球前進。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指奧麥斯增強條件不佳，各國皆預測僅維持輕颱下限，也就是隨時都會減弱為熱低壓，除了靠近時為東半部帶來較大風浪，對陸地不至於構成威脅；岸邊活動仍應注意長浪。

吳德榮稱奧麥斯「不遠千里而來」，因它從低壓開始發展，到成為颱風來台，一口氣走了5000多公里，掙扎了11天也算創紀錄，直到日本氣象廳將它命名。

今起至下周二（24日），台灣位處太平洋高壓邊緣，中午過後近山區有強對流發展，山區及部分平地應防範「劇烈天氣」衝擊。下周三（25日）起高壓增強，高溫持續36度，但午後降雨機率低，全台熱炸！