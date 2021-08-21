公鹿隊球星「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）成為大聯盟球隊的股東了，他本周末宣布買下密爾瓦基釀酒人的一些股份，實際數字尚未公開。「這是美夢成真，我出生於一個希臘雅典的移民家庭（祖籍奈及利亞），從沒想過會有這麼一天。」棒球是美國國球，同時讓阿提托康波進一步融入他居住的城市。

《美聯社》報導，阿提托康波去年想入股歐洲的職業足球隊，畢竟他對棒球不是很熟。「我在歐洲長大，那裡棒球很少，我18歲到密爾瓦基才首次去看棒球比賽。現在我至少聽過葉利奇（Christian Yelich，2018年國聯MVP），我知道他是很厲害的球員。」

去年底與公鹿簽下超級合約之後，阿提托康波愈渴望融入密爾瓦基，事實上他今年摘下總冠軍的第6戰（獨得50分），差不多有20個釀酒人球員前往現場觀戰。釀酒人成軍至今沒有摘下過世界大賽冠軍，老闆安塔那西歐（Mark Attanasio）表示想沾一沾阿提托康波的好運，現在他還開玩笑說可以邀請阿提托康波去守一壘。

阿提托康波說：「密爾瓦基造就了今日的我，讓我成為一個領袖、一位父親、一個更好的人，這裡是我的家，我希望盡可能融入這個地方。密爾瓦基在我身上投資了很多，所以我也想盡力投資在這座城市。」釀酒人今年戰績在國聯中區遙遙領先，有機會問鼎世界大賽。