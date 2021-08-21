東奧舉重金牌女神郭婞淳一舉成名，國手奪得獎牌後，根據國光體育獎章獎勵辦法，金牌可獲得2000萬元，選手若按月領取，每月可領取12.5萬。不過，反觀1970、1980年代的「奧運人」不但訓練時期每月零用金僅六百元，若沒有獎牌加持，退役後還得面臨職涯中斷的危機。

1988年代表台灣出征漢城奧運男子舉重項目的國手鄭加坐，今年58歲，回憶起接觸舉重的過程仍充滿激動：「我在國、高中時期，那個年代沒有什麼運動設施，偶然看到健身房裡有很老舊的器材，出於好奇心開始接觸舉重。」

鄭加坐說，當時的訓練條件環境不好，沒有教練安排專業課程，自主訓練時常受傷，「以前每天都見血，全身都是傷，從鎖骨、小腿、大腿都嚴重破皮，那時候真的好辛苦。」後來，鄭加坐憑藉天份和努力，成績越來越好，巔峰時期曾一人包辦舉重三個量級別、九項全國紀錄。

到了左營訓練中心正式成為國手，鄭加坐卻感嘆，「我當兵前進去（左訓）每月零用錢六百元，外面工資大約一到兩萬，我連加油都不夠。」退伍後、參加奧運前，每月調整為兩千元，雖然經濟刻苦，但鄭加坐始終堅持「向自己挑戰」的意念。

但即使對舉重的熱誠和國家隊的榮譽，鄭加坐心中仍時常憂心「不知道未來要做什麼」。1988年賽程結束後，鄭加坐未獲邀至左營訓練中心（今國訓中心）訓練，形同被放生，「退役之後，政府完全沒有安排、又沒有一技之長，88年後前途一片渺茫。」後來他透過先前投資卡拉OK積攢的財富，再投資其他生意，直到赴大陸批發普洱茶，才穩定生活開銷，幾年前還開了麻辣火鍋店，目前仍在高雄經營茶葉生意，「現在景氣不好也是有一餐沒一餐，疫情後我一毛都沒收入，紓困也因資格不符沒領到。」

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