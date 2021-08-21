藝人歐漢聲本月4日宣布離婚，6年多婚姻就此劃下句點，強調「和平分開是對孩子與彼此最好的方式」，雖然兩人離婚，但依舊維持友好關係，近日更曬出一起去騎重機的合照，證實並未因為離婚而交惡。

歐漢聲日前在微博分享騎重機的照片，只見他一身帥氣裝扮在賽道馳騁，更得意表示：「突然發現……我騎車蠻帥的耶，哈哈，原來是全包住了呀 」，接著還分享近2分鐘的影片，強調：「應觀眾要求，這麼帥的畫面，不能只有我看到，分享给你們」，看來對自己的騎乘技術相當有自信，許多網友看了紛紛大讚：「認真的男人最帥」、「騎車比當年跳舞帥更多」。

歐漢聲大方曬出與前妻騎重機的同框照。（圖／歐弟微博）

不過最引人注目的是，他曬出與重機機友的合照中，居然出現前妻鄭雲燦的身影，女方當天也不避諱PO出同一張照片表示：「任何運動，安全永遠是第一，帥帥就好」，雖然都沒有特別提及對方，但大方的態度透露出兩人並未因為離婚而交惡，退一步當朋友反而更讓這段情誼繼續延續下去。

根據週刊報導，歐漢聲與前妻簽字離婚後，便各過各的生活，鄭雲燦也搬出台北市大直住家，獨自留在台灣過著單身生活，不過仍會每天回家陪伴孩子，歐漢聲發表離婚聲明時，強調若走不下去，和平分開是兩人對孩子與彼此最好方式，與其世上多一對怨偶，不如多兩個可以給更多愛的爸媽，也希望未來彼此各自安好。