行政院院長蘇貞昌7月中曾承諾，會在開學前讓所有老師與教育現場的工作者都接種完疫苗，如今卻還有許多教職員尚未打到疫苗，顯示其承諾跳票，全台更只編3億元預算，平均每位學生每學期只有100元防疫預算。對此，國民黨立委鄭正鈐痛批，蔡政府不僅防疫做半套，更可謂「有政府會跳票」。

鄭正鈐昨日（20）在臉書發文表示，蘇貞昌曾在新竹承諾「開學前兩周完成教師施打疫苗」，但九月就要開學了，現在看來終究還是跳票，而這不僅是政府疫苗承諾全然失信的問題，更重要的是，政府明明擁有全套防疫經費，但教育部的校園防疫政策卻只做了半套。

鄭正鈐指出，全台學校只編3億元預算，平均每位學生每學期只有100元防疫預算，這100元其中包含了用餐隔板、快篩試劑、口罩、消毒酒精。根據防疫物資行情，用餐隔板約40至150元、快篩試劑350元起、消毒用酒精75元起、口罩約2至5元。現在全國約296萬名高中以下學生，就算每位學生防疫預算提高到500元，不過15億元，只佔2600億元防疫預算極小部分。

對此，鄭正鈐呼籲蘇貞昌，至少該給學校充足的防疫預算；不敢奢望有政府會做事，但至少期盼有政府守承諾，否則就成了「有政府會跳票」。

全國中小學將於9月開學，但卻傳出8月1日後新進教師、代理代課教師等苦無疫苗可打。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日表示，針對教師接種疫苗，或是8月1日後新造冊的，會如數發下去，會跟教育部把數額名單核對起來，預計20日下午開會、把量算好會造需要的數目發下去，以因應開學需要。