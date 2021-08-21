隨著塔利班重奪阿富汗首都喀布爾，阿富汗民眾掀起逃難潮，日前更傳出一張美空軍C-17運輸機塞滿超過640名阿富汗人的照片。不過，「Military.com」20日引述美國空軍聲明稿，證實當時C-17撤離時全機人數高達871人，而阿富汗人就有823名，遠遠超過一開始估計的640人。

根據「防務一號」(Defense One)報導，空軍最先估計約有640名阿富汗人在15日的班機上；美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command AMC）克羅寧（Hope Cronin）在推特上補充，這個數字只有算進成年旅客，事實上飛機上還載有183名孩童。

AMC於20日發布正式聲明，軍方一開始只估計飛機降落時與旅客登機時，機艙的上640個座位，卻沒算進坐在父母腿上的小孩。

修正過後的數字顯示，當時C-17機組員初估機上約有800人士非常精確，而這個數字也讓當時的飛航管制人員驚呼「你的飛機上有多少人？800人！？真他XX！好啊！嘿！幹得好！」。

AMC於20日發布正式聲明，軍方一開始只估計飛機降落時與旅客登機時，機艙的上640個座位，卻沒算進坐在父母腿上的小孩。

報導指出，一次搭乘871人撤離的壯舉，一舉打破C-17之前的空中運輸人數數字。2013年，當時超級颶風蹂躪菲律賓，空軍在救援任務中將670多人由馬尼拉撤離。

「防務一號」則表示，原本C-17沒有打算載這麼多平民；但隨著阿富汗人湧入半開放的跑道上，機組員不忍下便決定通通買單。1名五角大廈表示，目前阿富汗人已獲批撤離。

根據《空軍雜誌》報導，一般而言C-17最多能搭乘300人。五角大廈則表示，隨著撤軍作戰展開，C-17的最大乘載量已拉高，估計每日總共可撤出5000至9000人。