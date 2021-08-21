海巡署偵防分署高雄、基隆、台中、屏東查緝隊及艦隊分署第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊共同查獲走私漁船，起出一批貓咪。（海巡署提供／林瑞益高雄傳真）

海巡署偵防分署高雄、基隆、台中、屏東查緝隊等20日在安平外海9浬處查獲1走私漁船，上有近250隻品種貓咪包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓，價值新台幣1000萬元，林姓船長坦承於澎湖外海向不知名船舶接駁，尚未收到報酬即遭查獲。

高雄查缉隊日前接獲情資，有不法私梟利用疫情期間趁隙前往澎湖外海載運走私物品以牟取暴利，於是與相關單位組成專案小組，並透過巡防區勤務整合，配合雷達掌握船隻航跡，於8月19日在安平外海9浬處查獲這艘漁船。

由於在疫情期間，海巡人員不敢大意，將漁船帶返高雄一港口後，立即將船長、船員送往義大醫院實施COVID-19 PCR檢測，至20日確定PCR檢測陰性後，上船實施搜索，於船艙內發現二處設有通風設備之密艙，經打開密艙後，計有62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，數量近250隻，包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種，價值1000萬元。船長說，於澎湖外海向不知名船舶接駁，尚未收到報酬即遭查獲。

海巡隊詢後，將林姓船長依違反《懲治走私條例》、《動物傳染病防治條例》、《海關緝私條例》函送高雄地檢署偵辦。