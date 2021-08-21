先前還在東京奧運提前放話自己即將重返湖人效力的馬克蓋索，如今恐怕沒那麼確定了！根據《紐約時報》資深記者史坦21日爆料，還跟湖人擁有1年合約的馬克蓋索，並非百分之百重返湖人，因為湖人目前正在認真考慮簽下老牌前鋒米爾沙普。

隨著年紀漸長，攻守兩端移動速度太慢的弱點越來越被放大，馬克蓋索上季效力湖人場均只拿5.0分、4.1籃板及2.1助攻，一開始還能坐穩湖人先發，卻在湖人上季季中挖來德拉蒙之後，逐漸掉出輪替之外，也讓他好幾次放話想要離開湖人。

原本外界預期馬克蓋索應該可以回到湖人再打1年，然後再來考慮退休或回西班牙打球，可是根據史坦的爆料，湖人恐怕已經對蓋索毫無信心，所以考慮把他釋出或買斷，改跟上季效力金塊、場均9.0分、4.7籃板的米爾沙普簽約，有效補強內線厚度。

不過麻煩的是，米爾沙普目前不僅湖人有興趣，其他球隊也可能把他挖走，當前還剩兩個球員名額的湖人，史坦也爆料最有可能的候選人，將是佛雷澤、賈卡爾桑普生兩名球員，可是接下來仍有不少變數，就看湖人最後到底做出怎樣的決定了。