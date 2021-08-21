國民黨前副主席郝龍斌與前衛生署長楊志良，日前聲請停止衛福部對高端疫苗緊急使用授權（EUA），台北高等行政法院20日認定2人提起本件聲請屬當事人不適格，裁定駁回；可抗告。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗對此結果相當感慨，他也奉勸「高端仔」們：「不要跟其他人搶國際疫苗。」

依《中國時報》20日報導，北高行政法院認為，專案核准高端公司製造高端疫苗，至多使郝龍斌、楊志良接種疫苗時多一種選擇，並不會造成其權利或法律上利益受到侵害。合議庭表示，藥事法關於緊急使用授權之規定，目的在因應突發緊急公共衛生事件對於疫苗迫切需要之公益考量，並非保障特定人個別權益之規範，故郝、楊所提起本件停止執行之聲請為當事人不適格，裁定駁回。

對此，楊植斗20日在臉書坦言，既然法院已將聲請駁回，那從本月23日開始，已無法阻止民眾施打高端疫苗。楊強調，有些人說，這群支持高端的人想打就去打，我們不必管他們，但問題是，有些長輩因系統自動勾選，糊裡糊塗的預約到了高端疫苗；甚至近日都還有民眾抱怨，明明沒有勾選高端，卻莫名收到預約成功的簡訊，這種爛系統讓無辜的民眾受害。

楊植斗面對法院的裁定相當無奈，直言：「想打高端的義和團民，就去打吧，不要跟其它人搶國際疫苗。」並呼籲不想打高端的人，務必注意家中長輩是否誤勾高端疫苗。