綜藝主持人冒新芽～

台灣綜藝節目紅遍全亞洲，有跑遍外景、賣體力的吳宗憲、胡瓜；有棚內益智遊戲玩不完的徐乃麟、曾國城；有知性談吐、找出閃光新星的張小燕、陶晶瑩，看到一個好的節目，就如同名店大廚端出一道美味佳餚，嘉賓是配菜、節目主題是佐料，如何穿針引線、舌燦蓮花、妙手炒出一盤盤好菜，全靠主持人深厚功力。

都說長江後浪推前浪，吳宗憲、胡瓜、張小燕的主持棒總是要交接，今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友討論目前在台灣電視綜藝節目中，未滿40歲的新生代主持人，誰最有架勢成為新一代綜藝一哥、綜藝一姊！

10 莎莎 鍾欣愉

看過長青美食節目《食尚玩家》的觀眾，對莎莎一定不陌生！自帶天然傻妹感，吃喝玩樂都有她自己的風格，在外景主持拋梗、搞笑通通難不倒她，另一檔棚內節目《WTO姐妹會》更是跳脫吃喝，改走起國際話題，用道地的「台灣氣」帶領認識外國人、了解各國文化習俗，能靜能動很被看好啊～

9 小禎 胡盈禎

尺度超大、什麼玩笑都能開的小禎，不僅能暢聊人生大道理，也能嬉鬧、互虧，網友都讚她口條好、腦筋動得快、反應也快，碰撞出笑點火花，能給到節目效果，句句有梗、金句連發。在外景時又是另一種Woman Power，衝勁、拚搏也沒在怕，讓人期待在《CARRY吧 玩家們》與陳零九和婁峻碩兩位後輩會碰撞出什麼樣的火花呢！

8 瑪麗 吳宜媚

有沒有《青春點點點》教徒站出來！廣播節目出身的瑪麗，臨場反應、學識內涵都有一定的經驗累積，近來逐漸走到螢幕前，不論是網路直播節目主持，還是外景遊戲節目《三國智》，雖然主持群龐大，但她能找到屬於自己的定位，不落俗套又能夠適時hold住場面，且各大頒獎典禮總能看到她的身影，後起之秀很有機會。

7 威廉 廖亦崟

有許多人都是從「模范棒棒堂」認識到威廉，一路從偶像、跳到綜藝、主持、演戲，從起初的《娛樂百分百》到《食尚玩家》、《綜藝三國智》，主持功力慢慢磨練、磨合，持續前進，有種老實哥哥範的威廉，不論是玩遊戲、外景吃美食，他都有自己的特色，當起大哥哥扛主力，期許持續再進步、更上一層樓！

6 陳漢典

陳漢典想必不用多說，大家都認識，模仿節目出身，搞笑功力自然不在話下，加上跟在小S、蔡康永的《康熙來了》身邊多年，雖然是綠葉配角，卻也讓人慢慢認識到他，自帶尷尬氣氛、節目裡的效果擔當，扮女裝、搞笑、扮醜他也沒在怕，現在更跟著吳宗憲在《綜藝大熱門》學習主持功，哪天竄出頭也不讓人太意外啊！

5 黃偉晉

偶像男團出身，黃偉晉從《娛樂百分百》主持一路到狼人殺單元，笑裡藏刀、看似溫溫和和，但在玩心機遊戲中總是最後反攻你一擊，在節目中創造不少招牌特點，發展出個人特色，此外他也主持一些小單元，雖然不到Hold整個節目，但有個人主持魅力才是最難得的特點，好好磨練想必很有機會～

4 小賴 賴晏駒

同樣從《娛樂百分百》狼人殺遊戲走紅，小賴除了在遊戲中慢慢磨練拿到MVP、找到個人定位，另外在YouTube頻道的主持風格葷素不忌，網友也讚他瘋起來的「三八感」不讓人討厭，《食尚玩家》主持和陳零九的搭檔同樣受到歡迎，做為較有主持經驗的他，多是控場帶節目節奏，說話圓融、臨場反應和搞笑談吐都讓觀眾非常看好。

3 KID 林柏昇

從搞笑團體Circus出道的KID，就像是閒不下來的大男孩，不僅開火鍋店、自營YouTube，就連網路節目、外景綜藝主持通通包辦，在《綜藝玩很大》節目上，跟在吳宗憲旁邊多年，玩遊戲瘋起來抓不住，卻又能適時控場、不過分誇張，掌握節目氛圍，對於嘉賓也能很照顧，很有觀眾緣的他，早晚能夠出頭天啦！

2 Sandy 吳姍儒

畢業於美國華盛頓大學的Sandy吳姍儒，主持輕鬆談話的《小明星大跟班》、實境情感談話的《36題愛上你》都難不倒他！

學識腦袋配上清晰口條，懂的拿捏節奏、掌握來賓情緒，不過頭、不扭捏的節目效果受到觀眾青睞，在節目中與爸爸吳宗憲的互動更是逗得觀眾哈哈大笑，在她第一年接下主持棒就獲得金鐘獎的肯定，也讓人期待她接下來的主持表現！

1 Lulu 黃路梓茵

要說LULU是最被看好接棒主持一姊，應該沒人會否定吧！演歌視三棲樣樣都行，各種頒獎典禮、韓星主持會、唱片發布會到《綜藝大熱門》、《聲林之王》，只有你不想看到她，沒有她接不了的主持，拜師黃子佼、吳宗憲，學習兩位前輩多年的主持功力，內化出自己一套的風格特色，親民、認真、敬業的好態度，少有民眾負評，也頗有觀眾緣，扛起主持重棒指日可待。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月11日至2021年08月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣新生代主持人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」