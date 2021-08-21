半退休的帕奎奧復出挑戰次中量級拳王。（美聯社）

菲律賓參議員帕奎奧（Manny Pacquiao）22日的傳奇復出戰因為對手受傷而「降級」，他原先的對手是次中量級統一拳王小史賓斯（Errol Spence Jr.），但是小史賓斯眼睛受傷必須開刀，臨時以另一位壓軸賽拳手烏賈斯（Yordenis Ugás）遞補。儘管烏賈斯也是有名的猛將（WBA次中量級拳王），這場比賽不再是萬眾矚目的大戰（仍是一場拳王戰），除非烏賈斯爆冷擊敗帕奎奧。

今年42歲的帕奎奧被認為是拳擊史上最偉大的左撇子拳王，拳壇唯一拿過8個量級世界冠軍的男人，綽號「小精靈（Pacman）」。他是2010年至今亞洲收入最高的運動員，曾經一年只用兩場拳賽（2010年）就收入14億披索（新台幣7.8億），職業生涯62勝7敗。

由於小史賓斯也是左撇子，帕奎奧針對左撇子對手進行特訓，開打前12天卻臨時改換成標準右拳架式的烏賈斯當對手。知名拳擊教練「麵包人」愛德華茲（Stephen Edwards）對美媒《雅虎體育》表示，臨時改換右拳對手的影響不大，主要是小史賓斯被換掉，帕奎奧可能不再有同樣的動力去拚戰。

至於烏賈斯不是毫無勝算，只要他有辦法以左刺拳干擾帕奎奧的墊步突進，就能減少帕奎奧近身戰的拳頭威脅。「麵包人」愛德華茲預測帕奎奧以判定勝出。

當初外界看好年輕的小史賓斯獲勝，讓帕奎奧燃起熊熊鬥志，現在改換對手也讓賭盤賠率變更。帕奎奧被看好3.5賠1獲勝（下注350元只贏100元），烏賈斯為1賠2.75。