【愛傳媒葉毓蘭專欄】我非常支持有關交通與行人安全的各項倡議，除了在立法院會質詢，也於110年4月22日、29日交通委員會質詢中，專門針對行人、身障者與人行道議題提出質詢，過去也提出不少法規修正提案，並也預計於本會期提出關於公路法、市區道路條例與道路交通管理處罰條例的修正，要求行政單位必須要落實以人為本、無障礙原則的人行道建設與保障。

除了法規面的抽象規範外，還有許多規劃細節需仰賴學者專家與民間團體的共同倡議與監督，才有可能督促行政機關將好的人本設計落實到每一個道路規劃細節中，因此我們除了在公路法與市區道路條例的修正中也提到未來對於相關設計標準與規定，應該有除了主管機關與有關機關外，更應包含民間團體代表、學者專家定期檢討審議的機制。

因此，我會號召不分黨派共同相關修法推動落實，促進政府提升既有人本交通的具體設計規範，也希望所有關心交通議題與生命安全的朋友可以共同參與「道路安全景觀品質提升方案」連署。

最後感謝願意共同努力為改善國人交通安全的學者專家、社會團體與社會大眾。希望能共同促進人本交通改革，讓我們大家可以一起努力！

作者為立委、前警大教授

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