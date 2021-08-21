We've waited long enough. @KevinGarnett5KG it's time to retire 5⃣ pic.twitter.com/4Pe9bwvecO — Boston Celtics (@celtics) August 20 2021

「綠衫軍」塞爾提克原本在2020年2月14日宣布即將舉辦賈奈特5號球衣退役儀式，卻因新冠疫情面臨無限期延期，如今重新舉辦的時間終於確定了，塞爾提克21日官方宣布將於明年3月14日主場迎戰獨行俠例行賽，重新舉辦賈奈特的5號球衣退役儀式。

生涯前12個球季都在灰狼打球，更擁有「狼王」美譽的賈奈特，2007年夏天被灰狼交易到塞爾提克，跟皮爾斯、雷艾倫組成三巨頭，更隨即搶下2007-08年球季總冠軍，雖在2009-10年球季又闖總冠軍賽，卻跟湖人上演搶7大戰無奈淘汰。

賈奈特接著前往籃網待了1年多，最後回到灰狼打了2季光榮退休，原本他有興趣加入灰狼管理階層，卻跟灰狼老闆葛倫泰勒撕破臉，讓他的21號球衣到現在還沒被灰狼退役，沒想到就算碰上新冠疫情干擾，賈奈特的塞爾提克球衣仍然搶先退役。

賈奈特的5號球衣，將是傳統強豪塞爾提克退休的第23個號碼，先前塞爾提克退休了00、1、2、3、6、10、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25、31、32、33、34與35等背號，看來想在塞爾提克打球，可以讓球員選擇的背號越來越少。