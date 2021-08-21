印五倍券花22億遭轟 行政院：發1千億現金也需印製成本

行政院擬推出振興五倍券，盼刺激消費帶動經濟效益，但多數民眾仍期待發現金，並質疑印「券」成本太高，行政院發言人羅秉成日前對此回應，如果發現金的話，當央行庫存不足，仍是要印鈔成本，當然兩者無法相提並論。國民黨立委鄭麗文昨(20日)對此痛批，「浪費民脂民膏，還拚命講鬼話」、「史上最沒水準的行政院」。

外界質疑五倍券製作成本、行政持本太高，羅秉成19日回應，關於製作成本太高，這件事情要整個來看，當然若發放現金，看起來製作成本最低，但若要發新台幣1000多億元的現金，恐怕也需要去印製現金的成本，當然這兩個不能完全相提並論，我只是做個比方，假設中央銀行庫存不足，也需要印製現金，現金沒有流通期限，跟五倍券不同，儘管不能相提並論，但現金無法有捲動的經濟效果。

鄭麗文為此在臉書說，事實上，發現金「根本不會印鈔票」，現金只要直接匯款到每個人的戶頭即可，況且印鈔票有一定的規範，用來固定淘汰舊鈔，並不是政府想印鈔票就可以印鈔票，請行政院不要用「印刷成本」這種沒常識的藉口來污辱人民的智慧。

鄭麗文提到，五倍券每張印製成本3元，銀行回收手續費每張5元，因此每本10張，印製費+手續費約80元，但此成本「還不含封套包裝與配送」，就已經高達18.8億，行政院也說今年整體成本應與去年的三倍券(22.5億)差不多，「請行政院告訴全民現金要怎麼發成本才會不見得比振興券低?」別再睜眼說瞎話，不要為了護航振興券政策誤導全民」。