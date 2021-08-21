台灣目前面臨疫苗空窗期，外界對疫苗到貨問題與學生施打疫苗進度十分憂心。民眾黨立委高虹安指出，民眾黨團提案的「營養三法」，包括《國民營養與健康飲食促進法》、《食農教育法》、《學校供餐法》，主張增進學生知識與能力、校內午餐品質與安全，即可謂「吃的疫苗」。

高虹安20日在臉書表示，最近疫苗到貨、施打情況鬧得人心惶惶，但其實民眾黨團為積極提升消費端的意識、知識與能力，提案的「營養三法」，包括《國民營養與健康飲食促進法》、《食農教育法》、《學校供餐法》，可以稱為「吃的疫苗」。

高虹安指出，台灣中央主管機關一直沒有明訂學校供餐完整的規範，僅在2002年訂定《學校衛生法》中有相關規範，但並沒有強調飲食營養教育或健康促進的觀念，且2002年至今也已經過了19年，相關法規早已不合時宜。高舉例，日本1954年就訂定中央層級的《學校給食法》，在2005年又訂定了《食育基本法》，強調學校午餐是推動食育關鍵的一環；韓國1981年訂定《學校給食法》，在2009年又訂定「食物教育支持法」，教導兒童飲食相關知識與攝取須知。

對此，高虹安呼籲政府，應訂定明確且全國通用、中央層級的供餐規範與標準，拉平各縣市飲食營養之供膳及教育政策，避免一國多制的營養標準造成不同地區學童發展不均而耽誤學生成長。