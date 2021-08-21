外傳首批BNT疫苗將於中秋節前抵台，衛福部長陳時中19日未否認此消息，還稱情況樂觀。駐德代表謝志偉今(21日)在臉書透露，德國某重要部會官員來訊，「剛獲得好消息，依約報您知：BioNTech供貨給台灣的進度有很正面的發展」。有網友在下方留言表示感謝民間企業與「大使努力」，但竟也有網友留言問「謝大使何時回台打高端」？

謝志偉今在臉書提及，德國某重要部會官員來訊，BNT供貨給台灣的進度有很正面的發展，正是這位官員之前告訴他，德國政府對此次台灣官方及民間以幕前幕後分工方式克服困難聯手完成疫苗簽約，感到非常欣慰。

另外，謝志偉說，既承小英總統之命，當然也替小英總統謝謝其部、次長出面斡旋的費心。他指出，高端疫苗開打，好幾位去過或待過台灣的德國朋友前些日子知道此事後，都說「恭喜！我們對台灣醫療、生技的水準非常有信心。」

謝志偉此篇貼文曝光後，不少網友在其下方留言說，各方為疫苗奔走的人士辛苦了、感謝大使的努力，台灣繼續向前走；但也有人表示，大使您何時回台打高端？假安排好了？回來打高端再說吧。