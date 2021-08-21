運動場上除了扣人心弦的比賽過程，場邊「正妹」畫面也很吸晴，電視轉播不時會將鏡頭鎖定觀眾台的正妹身上。中華職棒昨（20日）在天母球場的味全龍對中信兄弟之戰，電視導播發現味全龍觀眾席上，有名長髮超兇女球迷，便將鏡頭轉到她身上，雖然入鏡6秒，但魔鬼身材卻讓網友為之瘋狂。

長髮正妹女球迷被神出後，感嘆截圖不好看求饒。（圖／翻攝當事人IG）

中華職棒昨中信兄弟對味全龍上半季封關戰，此戰兄弟以2比1獲勝，但比賽進行中，轉播畫面突然帶向一個坐在觀眾席的長髮正妹，雖然戴著口罩，但藏不住她的魔鬼般身材，事後直播畫面被眼尖的網友，截圖放到網路上分享，結果馬上被神網友搜這名「豪乳妹」。

比賽到第二局時，味全龍董秉軒擊出右外野陽春全壘打，追平比數，當時畫面留在一名身穿白紗外套、低胸上衣的長髮妹身上，時間長達6秒，這段影片隨後上架YouTube頻道，不少網友紛紛留言：「0:26才是影片重點吧」、「好兇啊，我說的是全壘打」、「身材真好 相當有潛力」，似乎已經沒人關心打出全壘打的究竟是誰了。

比賽結束後，網友今（21日）0點00分把截圖PO上臉書社團「神貓探偵社」，希望能神到這名女子的社交平台，結果在0點6分就有網友在貼文底下分享她的IG帳號。

從女方IG限時動態可見，對於自己突然遭到起底，她也無奈笑說：「臉書跟PTT鄉民可以饒過我嗎？好好的me被截的像肥豬耶…好想銷毀。」可是她這次意外入境人氣卻直線上漲，IG追蹤人數突然激增，讓傻眼直呼：「有人可以跟我說發生什麼事了嗎？」