新北市樹林區中正路的「養心殿養生會館」多次遭檢舉有按摩小姐提供性服務，警方19日持搜索票闖入，當場撞見小姐與顧客在包廂內從事半套性交易，除了以妨害風化罪嫌法辦外，隔日新北市府各單位展開聯合稽查，立刻執行斷水斷電處分，斬斷性交易傳播鏈。

樹林分局表示，今年3月間就曾臨檢該養生館，並查獲性交易行為，當時就已依妨害風化罪嫌法辦，並提報市府公安稽查會議，將其列為公安稽查優先執行強制處分對象，未料業者仍繼續掛羊頭賣狗肉，因此再度查察掃除。

新北市樹林區中正路的「養心殿養生會館」提供半套性交易被逮，除遭警方以妨害風化罪嫌法辦外，也遭市府聯合稽查，執行斷水斷電處分。（樹林分局提供）

新北市城鄉局指出，依據都市計畫法新北市施行細則，住宅區經營按摩業不是禁止經營事項，但業者涉嫌在合法營業場所進行非法性交易，已違反法規，除了會處罰鍰外，也執行斷水斷電處分。

警方指出，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，就會報請市府公安小組稽查，警方也會清除治安汙染源。呼籲民眾應避免將房子出租給不法業者，造成社會治安疑慮而損及自身權益。