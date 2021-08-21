這次面對「浪花弟」克雷湯普生的傷癒復出，勇士更加小心翼翼了！根據《ESPN》女記者蕾蒙娜21日搶先爆料，目前已經全面恢復練球的勇士後衛克雷湯普生，勇士已經預定將於今年耶誕大戰當天宣告傷癒歸隊，對手將是上季西區冠軍太陽。

蕾蒙娜表示，儘管克雷湯普生仍有機會搶在耶誕節之前就告傷癒復出，可是為了保險起見，勇士高層仍希望能讓兩年多沒上場打球的浪花弟，耐心等到耶誕大戰當天才來宣告復出，如此一來，浪花弟可能至少缺席下個球季前面32場例行賽。

會讓勇士如此小心翼翼的主因，在於克雷湯普生接連遭逢兩次重大傷痛，他先在2019年總冠軍賽期間左膝前十字韌帶斷裂，好不容易等到去年夏天把傷養好，卻因他太急著復出，竟在開季前練球時，又不小心發生右腳阿基里斯腱撕裂重傷。

所以勇士高層雖然知道克雷湯普生目前恢復情況良好，卻沒打算讓他在下個球季開幕戰，也就是10月19日的比賽上場，而是等到他的體能完全恢復，且在場上可以進行身體對抗之際，才要讓他宣告傷癒復出，只是浪花弟自己恐怕沒辦法等那麼久了。