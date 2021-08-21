Delta病毒再掀疫情，世界各國確診數上升，ICU醫師陳志金發文透露，馬來西亞單劑疫苗覆蓋率破五成，但每天仍有2萬多人染疫，先前還一度因為醫療資源不足，因此加護病房只能先留給年輕人用，這樣無奈的抉擇，可能是台灣人無法體會的。而台灣可以成功控制住疫情，真的要好好感謝防疫相關人員，也感謝大家都努力配合防疫。

陳志金昨在臉書發文表示，他與馬來西亞加護病房（ICU）醫師對話，因為聽到報導說，他們現在等待ICU床為的病人比較少了，結果對方卻說「是有减少，但ICU還是全滿的，因為之前只選擇30多歲的病人進ICU，現在可以讓年紀大一點的進來了！」

陳志金指出，馬來西亞疫情嚴峻，每日2萬多人確診，加護病房不足，許多呼吸衰竭的插管病人只能留在急診或普通病房，每日約200至300人死亡，因為醫療資源不足，ICU只能先留給年輕人使用，這樣百般無奈的抉擇，身在台灣的我們可能無法體會。

陳志金感嘆地說，台灣能夠把疫情控制到目前的情況，大家真的要好好的感恩、感謝所有付出的防疫人員，也給努力配合防疫的自己一個掌聲！「至於那些不斷在唱衰、衝康、唱反調的人，真的很難理解他們是什麼樣的心態」。

陳志金今再發文表示，英國、美國、法國、日本與馬來西亞的疫苗覆蓋率都不低，施打一劑的覆蓋率都超過5成，完整注射的比率也有4成以上，但這5個國家最近的確診數都在上升，其中Delta變異株的占比都在8成以上。

陳志金透露，疫苗要打，但不是打了疫苗就不會再感染、疫情就不會再擴大，其他NPI（非藥物的介入）還是非常的重要，包含邊境管控、戴口罩、勤洗手、少群聚，台灣在疫苗覆蓋率不那麼高的情況下，可以控制住疫情，靠的也是民眾自律與配合這些NPI。

陳志金提醒，日本在舉辦奧運之後的疫情，歐美一些國家在疫苗覆蓋率上升後就不強制戴口罩的政策，以及馬來西亞在單日確診超過2萬人，卻還是開放「堂食」（餐廳開放內用）的效應都很值得持續關注。