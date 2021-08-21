去年（2020）12月有民眾於「公共政策網路參與平台」提案「國高中上課時間改為9:30到5:00」，欲藉此改善學生睡眠不足與讀書效率。此提案已有10296人附議，教育部將於8月19日、8月24日舉辦兩場線上公聽會。國民黨立委萬美玲在臉書做民調，有近700人支持學生9:30上課、近150人不支持，讓不少網友驚呼結果出乎意料。

針對這項提案，萬美玲20日在臉書發文指出，台灣青年民主協會進行的民調，調查結果顯示，認為上學時間有延後必要，學生佔88%，其次為老師 86%、家長 85%。此議題激起網路正反論戰，但從民調可見，有大批民眾表示支持。

萬美玲表示，教育部舉辦線上公聽會，會中不少學生表示，支持延後上課，但不一定要延到9時30分，建議可以先從廢除早自習開始，因為有許多學校目前未符合教育部及各縣市政府規定，每週至少兩天早自習讓學生自主運用，甚至學生缺席早自習還會被懲處。

萬美玲在發起臉書民調活動，要支持這項提案的網友按「讚」，不支持的網友則按「愛心」，截至發稿時間已有近700人支持、近150人不支持。不少網友對此結果大表驚訝，紛紛留言：「好意外竟然有這麼多人支持！知不知道這對要上班的家長，是多麻煩的事？」「完全不贊成！都在說早睡早起，現在是要晚睡晚起嗎？」「看到結果頗意外，有家長是8:00上班，會不會增加某些家長困擾」；但也有網友樂見其成：「延後到8點上課，可以將早自習取消，因為孩子有充足的睡眠時間學習效果才會好」、「支持延後上課，學生其實很辛苦」。